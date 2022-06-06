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دوري الأمم الأوروبية: استقالة مدرب بلغاريا بعد الخسارة بخماسية أمام جورجيا

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قدّم مدرب منتخب بلغاريا في كرة القدم ياسين بتروف استقالته بعد الخسارة المرّة أمام جورجيا 2-5 الأحد على ارضه، ضمن المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية.

Reuters


قال بتروف لقناة "بي أن تي" الرسمية بعد المباراة: "لا أملك الحق الأخلاقي في البقاء. سنرحل. أتحمل كل المسؤولية".

وقاد بتروف البالغ 53 عاماً والذي خاض مشواراً تدريبياً طويلاً في الصين، منتخب بلغاريا منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وسيحل بدلاً منه المدير الرياضي في اتحاد اللعبة جورجي إيفانوف، للمباراتين المقبلتين ضد جبل طارق في 9 حزيران/يونيو وجورجيا في 12 منه.

قال إيفانوف للصحف المحلية: "سأتولى الأمر. سنسافر غداً (الإثنين) ولا وقت لردّ الفعل. أنا متأسف لياسين لكن هذه كرة القدم. سأكون مدرب بلغاريا في المباراتين المقبلتين".

وكانت بلغاريا استهلت مشوارها بتعادل على أرضها مع مقدونيا الشمالية 1-1 قبل الخسارة أمام جورجيا.

بلغاريا استقالة
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