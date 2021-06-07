دوري أمم كونكاكاف: الولايات المتحدة بطلة النسخة الأولى بفوز مثير على المكسيك

عاد المنتخب الأميركي من تأخر مرتين في النتيجة، 1-صفر و2-1، ليفرض شوطين إضافيين بفضل هدف التعادل لويستون ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 82.

سجل بوليشيك المتوّج مؤخراً مع تشيلسي الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا هدف التقدم للولايات المتحدة من ركلة الجزاء في الدقيقة 114 بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، تصدى حارس كلوب بروج البلجيكي إيثان هورفاث، الذي دخل بديلاً لحارس مانشستر سيتي الإنكليزي زاك ستيفن في الدقيقة 69 بسبب إصابة في قدمه، لركلة جزاء أندريس غواردادو لاعب ريال بيتيس الإسباني (120)، بسبب لمسة يد على مارك ماكينزي.

قال هوفارث بعد الفوز: "لا أجد الكلمات صراحة، إذا كنت على مقاعد البدلاء كحارس مرمى، لا تتوقع أن تشارك في المباراة، تراودني الكثير من المشاعر، إنها لحظة رائعة لي ولبلدتي في دنفر".

وكان الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب المكسيك قد طرد من اللقاء بعد أن وقف إلى جانب الحكم البنمي جون بيتي ووضع ذراعه حوله عندما كان يرى على الشاشة الخطأ الذي ارتكبه كارلوس سالسيدو على بوليسيك في المنطقة.

أدى قرار منح ركلة الجزاء للمنتخب الأميركي لغضب الجماهير المكسيكية التي بدأت ترمي السلع على أرض الملعب.

وكانت المكسيك تقدمت في الدقيقة الثانية عبر خيسوس كورونا لاعب وسط بورتو البرتغالي، قبل أن يرد جيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند الألماني (27)، علماً أن المكسيك كانت قريبة من التقدم بهدفين لولا إلغاء "في ايه آر" هدف هيكتور مورينو قبل دقائق بسبب تواجده في موقع متسلل بميليمترات.

وأعاد البديل دييغو لاينيس التقدم للمكسيك في الدقيقة 79 قبل أن يعادل ماكيني بعد ثلاث دقائق.

وهذه المباراة النهائية الرابعة التي يخسرها تاتا مارتينو كمدرب لمنتخب وطني بعد أن حل وصيفاً في كوبا أميركا مع الباراغواي عام 2011 ومع الأرجنتين عامي 2015 و2016، علماً أنه قاد المكسيك إلى لقب الكأس الذهبية للكوناكاف في 2019.