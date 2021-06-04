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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

دوري أمم الكونكاكاف: الولايات المتحدة تواجه المكسيك في النهائي

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يلاقي منتخب الولايات المتحدة نظيره المكسيكي في نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

Reuters


بلغت الولايات المتحدة والمكسيك المباراة النهائية لدوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في كرة القدم بفوز الأولى على هندوراس 1-صفر، والثانية على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (0-0) الخميس في دنفر في نصف النهائي.

في المباراة الأولى، تدين الولايات المتحدة بتأهلها إلى مهاجم يونغ بويز السويسري جوردان سيباتشو الذي سجل الهدف الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة وبعد 11 دقيقة من دخوله مكان مهاجم فيردر بريمن الألماني جوشوا سيرجنت.

وفي الثانية، فرض حارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا نفسه نجما بتصديه للركلة الترجيحية لآلان كروز.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

الولايات المتحدة المكسيك دوري أمم الكونكاكاف
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