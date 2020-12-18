دورتموند ينهي العام بخسارة أمام أونيون برلين وهدف تاريخي لموكوكو



وسجل النيجيري تايو أونييه (57) ومارفين فريدريخ (78) هدفي أونيون برلين، فيما سجل اليافع يوسوفا موكوكو (60) هدف دورتموند.

وكتب موكوكو اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البوندسليغا بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا بعمر 16 عاما و28 يوما محطما الرقم السابق لمهاجم باير ليفركوزن فلوريان فريتس الذي هز في سن السابعة عشرة و34 يوما شباك بايرن ميونيخ في حزيران/يونيو الماضي.

وهو ثالث رقم قياسي لموكوكو بعدما بات أصغر لاعب يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلا في الدقيقة 58 من المباراة ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي مطلع الشهر الحالي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات عن سن 16 عاما و18 يوما، وأصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يوم احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر.

ولم ينجح المدرب المؤقت للفريق الأسود والأصفر إدين ترزيتش بتكرار إنجازه الذي حققه في المرحلة السابقة خارج ملعبه عندما فاز فريقه على فيردر بريمن 2-1 الثلاثاء في أول مباراة له كمدرب لدورتموند بعد إقالة السويسري لوسيان فافر بسبب سوء النتائج.

وتجمد رصيد دورتموند عند 22 نقطة وبات مركزه الرابع مهددا من فولفسبورغ الذي يستضيف شتوتغارت الأحد، كونه يتخلف عنه بنقطة واحدة فقط، فيما رفع فريق العاصمة رصيده إلى 21 نقطة وبات خامسا بشكل مؤقت.





