دورتموند يعلن إصابة هالر

وذكر النادي أنه بعد الفحوصات تم اكتشاف ورم في الخصية لدى اللاعب القادم من نادي أياكس أمستردام، هذا الصيف.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

واشتكى اللاعب الدولي البالغ من العمر 28 عامًا من كونه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الاثنين.

وقال دورتموند إنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين وخلال الأيام المقبلة، سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص.

وتابع سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند "جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعًا. تتمنى عائلة BVB بأكملها لسيباستيان الشفاء التام في أسرع وقت ممكن ويمكننا معانقته مرة أخرى قريبًا".

ويطالب بوروسيا دورتموند باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة، "بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سنبلغ الإعلام بالتشاور مع اللاعب".