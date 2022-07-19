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دورتموند يعلن إصابة هالر

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قال نادي بوروسيا دورتموند الألماني إن لاعبه الإيفواري سيباستيان هالر اضطر لمغادرة تدريبات الفريق الإثنين بسبب المرض.

https://twitter.com/BVB/status/1549136503196078086/photo/1

وذكر النادي أنه بعد الفحوصات تم اكتشاف ورم في الخصية لدى اللاعب القادم من نادي أياكس أمستردام، هذا الصيف.

واشتكى اللاعب الدولي البالغ من العمر 28 عامًا من كونه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الاثنين.

وقال دورتموند إنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين وخلال الأيام المقبلة، سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص.

وتابع سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند "جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعًا. تتمنى عائلة BVB بأكملها لسيباستيان الشفاء التام في أسرع وقت ممكن ويمكننا معانقته مرة أخرى قريبًا". 

ويطالب بوروسيا دورتموند باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة، "بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سنبلغ الإعلام بالتشاور مع اللاعب".

بوروسيا دورتموند سيباستيان هالر
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