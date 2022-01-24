دورتموند يعلن إصابة هالاند

وكان هالاند سجل الهدف الافتتاحي في الفوز 3-2 على المضيف هوفنهايم السبت في منافسات الدوري، قبل أن يخرج في الدقيقة 63 بسبب إصابة تعرض لها.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "خضع هالاند لفحوصات مفصّلة يومي الأحد والاثنين. وبحسب التقرير الطبي فإن النرويجي يعاني من مشكلات عضلية، الأمر الذي يتطلب العلاج والمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة".

وتابع "نأمل في أن يعود إرلينغ إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن".

وغاب المهاجم الرائع عن عشر مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، بسبب إصابتين في العضلات، وخلال غيابه خرج بوروسيا من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وستمنح الاستراحة الشتوية في الدوري الالماني لمدة أسبوعين بصيصًا من الأمل لدورتموند وللاعب الذي سجل 23 هدفًا في 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم للإفادة من الوقت والتعافي.

لكن دورتموند الذي يحتل المركز الثاني حاليًا في الدوري برصيد 43 نقطة، متأخراً بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، سيأمل أن يكون نجمه جاهزًا لمواجهات حاسمة في شباط/فبراير المقبل، إذ يواجه في البوندسليغا باير ليفركوزن وأونيون برلين، صاحبي المركزين الثالث والرابع تواليًا، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 17 و24 من الشهر المقبل.

وغاب هالاند الذي تسعى عدة أندية لضمه، خمسة أسابيع بسبب تمزق في العضل خلال شتاء الموسم الماضي.

وارتفعت حدة التوتر بين هالاند وفريقه في الآونة الأخيرة بعدما اتهم ناديه بالضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله قبل أيار/مايو المقبل.

ويرتبط هالاند مع دورتموند حتى عام 2024، لكن عقده يتضمن بندًا جزائيًا يسمح له بالرحيل في نهاية هذا الموسم مقابل حوالي 80 مليون يورو (91 مليون دولار).