دورتموند يسعى خلف الكوري دونغ-وون جي

يسعى بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى ضم الكوري الجنوبي الدولي دونغ-وون جي رغم ارتباطه بسندرلاند الإنكليزي حتى 2015، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" المحلية اليوم الإثنين.



ويأتي اهتمام دورتموند بلاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 22 عاماً رغم أنه لم يخض هذا الموسم سوى 5 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز، آخرها يعود إلى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وسبق لهذا اللاعب الذي خاض 26 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أن لعب الموسم الماضي في الدوري الألماني بعد أن أعاره سندرلاند لأوغسبورغ خلال الانتقالات الشتوية، وسجل مع الأخير 5 أهداف.



وانضم جي إلى سندرلاند عام 2011 قادماً من تشونام دراغنز الكوري.