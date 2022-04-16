دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويعيد فارق الـ 6 نقاط مع بايرن

واحتاج الفريق "الأصفر والأسود" إلى 14 دقيقة وتحديداً بين الدقيقتين 24 و38 من الشوط الأوّل لحسم اللقاء لصالحه، فسجل خماسية تناوب عليها توم روتيه (24) والبلجيكي أكسيل فيتسيل (26) والسويسري مانويل أكانجي (28) وإيمري تشان (34) والنرويجي إرلينغ هالاند (38) الذي عاد وسجل مع بداية الشوط الثاني الهدف الثاني الشخصي له والسادس لفريقه (54).

وسجل فولفسبورغ هدف الشرف الوحيد بواسطة ريدل باكو (81).

وتواجه الفريقان للمرة الـ 50 في "بوندسليغا"، حيث تميل الأرقام لصالح دورتموند الفائز 31 مرة مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

وعزز دورتموند رصيده في المركز الثاني مع 63 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن قبل الـ "كلاسيكر" المنتظر في المرحلة القادمة، اذ بامكانه في حال فوزه أن يحافظ على الاثارة حتى المراحل الأخيرة خصوصاً اذا ما فشل العملاق البافاري في تخطي خيبة الخروج الأوروبي اثر سقوطه في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الاسباني بمجموع المباراتين 1-2.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز فرايبورغ على ضيفه بوخوم 3-0، وهيرتا برلين على مستضيفه أوغسبورغ 1-0، فيما تعادل ماينز مع شيفه شتوتغارت 0-0.

وحافظ كولن على حظوظه بمقعد أوروبي بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، ليتقدم مؤقتاً للمركز السادس برصيد 46 نقطة.