دورتموند يسحب العضوية الفخرية من شرودر

وقال دورتموند في بيان إن الرئيس راينهارد راوبال أبلغ شرودر "في لقاء شخصي" إن عضويته قد ألغيت.

أضاف نادي إقليم الرور "غير مقبول في ضوء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا" أن يحتل عضو فخري في دورتموند منصباً إدارياً في مؤسسة حكومية روسية.

واتخذت اللجنة التنفيذية في النادي القرار بسبب الارتباطات الوثيقة لشرودر بروسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا.

ويُعدّ شرودر (77 عاماً)، المستشار الألماني بين 1998 و2005، صديقاً مقرّباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هو رئيس مجلس إدارة "روسنيفت"، أكبر شركة نفط روسية، ولجنة المساهمين في نورد ستريم 2، خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني المثير للجدل.

ومن المتوقع أن ينضم لمجلس الرقابة لدى عملاق الطاقة الروسي غازبروم في حزيران/يونيو.

وخلافاً لمسؤولين أوروبيين سابقين مثل الفرنسي فرنسوا فيّون أو الإيطالي ماتيو رنتسي، رفض شرودر حتى الآن الاستقالة من مناصبه.

