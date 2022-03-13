دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات

وبعدما اكتفى بتعادل في المرحلة الماضية خارج الديار أمام أوغسبورغ 1-1، تمكن فريق المدرب ماركو روزه من تقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب الى سبع نقاط، مستفيداً من تعثر النادي البافاري أمام مضيفه هوفنهايم 1-1 السبت.

ويدين دورتموند في الفوز على ضيف عانى من غياب ستة لاعبين والمدرب فرانك كرامر بسبب إصاباتهم بفيروس كورونا الذي أبعد أيضاً ماتس هوميلس والبرتغالي رافايل غيريرو عن فريق روزه، إلى ماريوس وولف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعدما وصلته الكرة من البلجيكي ثورغن هازار اثر ركلة حرة.

وشهد الشوط الثاني من اللقاء دخول هالاند في الدقيقة 63 بدلاً من الهولندي دونييل مالن، ليسجل الهداف النرويجي عودته الى الملاعب لأول مرة منذ إصابة في العضلة المقربة تعرض لها في 22 كانون الثاني/يناير.

خسارة مزدوجة لليفركوزن

وسقط باير ليفركوزن في معقله أمام جاره كولن بخسارته بهدف دون مقابل.

وكانت الفرصة قائمة أمام ليفركوزن لكي يعزز مركزه الثالث المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، إلا أن فريق المدرب السويسري غيراردو زيواني فشل في تخطي عقبة كولن ومني بهزيمته السابعة للموسم بعدما عجز عن تعويض الهدف الذي تلقاه في الدقيقة 67 عبر البديل كينغلسي تشيندلر.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 45 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.

ومنتشياً من الفوز الخميس على ريال بيتيس الإسباني 2-1 خارج الديار في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، حول إينتراخت فرانكفورت تخلفه أمام ضيفه بوخوم بهدف لسيباستيان بولتر (19) الى فوز عاشر هذا الموسم بفضل هدفين من الصربي أيرهان ماشوفيتش (46 خطأ في مرمى فريقه) والياباني دايتشي كامادا (52)، ليرفع رصيده الى 37 نقطة في المركز التاسع مقابل 32 لضيفه في المركز الحادي عشر.

