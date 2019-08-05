دورة مونتريال: تسونغا بطل 2014 يخرج من الدور الأول

شهد اليوم الأول من منافسات دورة مونتريال الكندية، سادسة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، خروج بطل نسخة 2014 الفرنسي جو-ولفريد تسونغا من الدور الأول، برفقة مواطنه لوكاس بوي.

وخسر تسونغا الذي توج بلقب الدورة الكندية لدى إقامتها في مدينة تورونتو قبل خمسة أعوام، في الدور الأول أمام الألماني يان-لينارد شتروف بنتيجة 2-6 و2-6، بينما لقي مواطنه بوي المصير نفسه أمام الكندي ميلوس راونيتش المصنف 17 بمجموعتين 4-6 و4-6.

وأكد تسونغا المصنف 60 عالميا، أنه سيركز حاليا على التصفيات التأهيلية للقرعة الرئيسية لدورة سينسيناتي الأميركية في نهاية الأسبوع الحالي، والتي تعد بمثابة آخر دورة بارزة قبل بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في 26 آب/أغسطس.

من جهته، أعرب بوي عن قلة حيلته في مواجهة الكندي راونيتش الذي فاز عليه للمرة الرابعة في خامس مباراة بينهما، موضحا "لا يمكنني قول أي شيء فعليا عن أدائي، لم يكن موجودا اليوم".

وتابع "لم يكن ثمة تبادل للكرات، لم أقدم أي أمر مميز. في هذا النوع من المباريات، الأمر يتعلق عمليا بالقدرة على رد الإرسالات (...) من الصعب جدا رد إرسالاته عندما تكون بهذا الشكل، نسبة نجاح بنحو 70 بالمئة على الإرسال الأول. من الصعب قراءة إرساله ورده".

وحقق راونيتش الذي خسر نهائي دورة الماسترز الكندية أمام الإسباني رافايل نادال في العام 2013، 16 إرسالا ساحقا "آيس" في المباراة مقابل إرسالين فقط للفرنسي. ويلتقي الكندي في الدور الثاني، الفائز من المباراة بين مواطنيه فيليكس أوجييه-ألياسيم وفاسيك بوسبيسيل.

أما شتروف، فيلتقي في الدور المقبل الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الثالث عشر، الفائز على الكرواتي دوشان لايوفيتش 3-6، 6-4 و6-4.

وفي أحد أبرز مواعيد الدور الأول، تفوق السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف 22 عالميا، على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-4.

ورفع فافرينكا (34 عاما) بهذا الفوز، رصيده من الانتصارات في دورات الماسترز الى 150، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفين، ليصبح عاشرا في ترتيب أكثر اللاعبين فوزا في هذه الدورات التي تعد الثانية من حيث الأهمية بعد البطولات الأربع الكبرى.

وتوج فافرينكا بلقب وحيد في مسيرته في الماسترز (مونتي كارلو 2014)، وتبقى أفضل نتيجة له في الدورة الكندية بلوغ نصف نهائي 2016.

ويلتقي فافرينكا في الدور المقبل الروسي كارن خاتشانوف السادس، والذي أعفي كغيره من المصنفين الثمانية الأوائل من خوض الدور الأول.

وصنف حامل اللقب الإسباني رافايل نادال أول في سادسة دورات الماسترز للألف نقطة للموسم، علما بأن الدورة الكندية (التي تعرف باسم "كأس رودجرز") تقام بالتواتر بين تورونتو ومونتريال. ويغيب عن نسخة العام الحالي المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثالث السويسري روجيه فيدرر.