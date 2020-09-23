دعم الفيفا يضع اتحاد الكرة الأردني في أزمة

وطالبت أندية المحترفين الأربعاء تخصيص مبلغ 60 ألف دينار أردني (90 ألف دولار أمريكي) لكل ناد من الدعم المالي الذي تلقاه الاتحاد من الفيفا مؤخرا لضمان استمرار مسابقة الدوري الذي وصلت منافساته للمرحلة الثامنة.

وكان اتحاد الكرة الأردني قرر يوم الأحد الماضي ومن خلال الهيئة التنفيذية تخصيص نصف مليون دولار لدعم الكرة النسوية، مقابل 210 آلاف دولار لدعم الأندية المحترفة.

وجاء مطلب الأندية عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء في مقر النادي الأهلي وأعقبه إصدار بيان رسمي.

وجاء في البيان "بعد الاطلاع على بيان اتحاد كرة القدم الخاص بتوزيع تعويضات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظراً لسوء الأوضاع المالية التي تمر بها كافة الأندية، فإن الأندية ترى أن هذا التعويض الهامشي لا يضمن استدامة الأندية لاستكمال دورها في الدوري والذي وافقنا على المشاركة به بناء على وعودكم بضمان تعويض الأندية من أي دخل يصلكم ".

وتابع البيان "وترى الأندية مجتمعة وبكل حيادية أن الدعم المتوقع يجب أن لا يقل عن مبلغ ستون الف دينار من أصل دعم تعويضات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكل ناد كحد أدنى حتى نتمكن من استكمال الدوري لتلبية أدنى متطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية لاستكمال كافة نشاطات اتحاد كرة القدم.. آملين منكم الرد علينا وبأسرع وقت ممكن".

وحمل البيان توقيع أندية الفيصلي والأهلي والحسين أربد وشباب العقبة والصريح والرمثا وشباب الأردن ومعان وسحاب والسلط، فيما تغيب عن الاجتماع ناديا الوحدات والجزيرة.