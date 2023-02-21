درجال: لا حظر من قبل الفيفا على إجراء المباريات الدولية في العراق

من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 13:37 أكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لحظر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إجراء المباريات الدولية في العراق.