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كرة القدم

درجال: لا حظر من قبل الفيفا على إجراء المباريات الدولية في العراق

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أكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لحظر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إجراء المباريات الدولية في العراق.

Reuters
العراق عدنان درجال
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