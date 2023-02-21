درجال: لا حظر من قبل الفيفا على إجراء المباريات الدولية في العراق من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 13:37 أكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لحظر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إجراء المباريات الدولية في العراق. Reuters العراق عدنان درجال السابق داني ألفيش سيبقى رهن الاحتجاز اقرأ التالي بادو الزاكي يقترب من تدريب الم اقرأ - آخر الأحداث February 21, 2023 13:55 بادو الزاكي يقترب من تدريب المنتخب السوداني February 21, 2023 13:39 مدرب الشباب السعودي يشير إلى أفضلية الدحيل February 21, 2023 13:37 لا حظر على إجراء المباريات الدولية في العراق February 21, 2023 13:26 آرسنال يعلن تجديد عقد لاعبه محمد النني February 21, 2023 12:13 داني ألفيش سيبقى رهن الاحتجاز الاحتياطي February 21, 2023 10:59 ليفربول يستقبل ريال مدريد لتحقيق الأسبقية February 21, 2023 10:54 نابولي يحل ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرانكفورت February 21, 2023 10:52 الملكي يواجه ليفربول في آنفيلد February 21, 2023 10:29 وفاة أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات February 21, 2023 09:51 العامري يعلق على قرعة فولاد خوزستان في أبطال آسيا