داليتش باق مع كرواتيا حتى عام 2024

وإلى جانب الانجاز التاريخي الذي تحقق في النسخة الأخيرة من كأس العالم فإن داليتش هو المدرب المحلي الوحيد الذي قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائيات ثلاث بطولات كبرى وهي بالإضافة إلى مونديال روسيا عام 2018، كأس أوروبا 2020 وكأس العالم المقبلة المقررة في قطر عام 2022.

وكان داليتش استلم منصبه عام 2017.

وقال رئيس الاتحاد الكرواتي ماريان كوستيتش في بيان "لقد أثبت داليتش بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، ليس لقيادته المنتخب إلى احتلال المركز الثاني في روسيا، بل أيضًا ما قام به مع الفريق بعد ذلك".

في المقابل، وصف داليتش قيادة منتخب بلاده بأنه "أفضل امتياز لأي مدرب وبالتالي لم اتردّد أي لحظة عندما عرض عليّ الاتحاد تمديد عقدي. أنا واثق من قدرتنا على التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا".

ويملك داليتش خبرة ايضًا في الملاعب الخليجية لأنه أشرف على ناديي الفيصلي والهلال السعوديين، والعين الإماراتي وقاد الاخير الى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016.

