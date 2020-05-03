دارميان يرشّح راشفورد ومبابي للمنافسة على الكرة الذهبية

وقال دارميان أن نجم منتخب إنكلترا ومانشستر يونايتد يملك كل الإمكانيات لمنافسة الفرنسي الشاب كيليان مبابي جناح فريق

باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية.

وقال دارميان لصحيفة غارديان البريطانية "أتذكر أول حصة تدريب لماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد كما كانت بالأمس. أعجبت بأدائه وقلت لنفسي هذا لاعب رائع".

وأضاف اللاعب السابق ليونايتد "لقد أعجبني أكثر من جميع اللاعبين في الفريق. إنه صغير للغاية ولايزال بإمكانه التحسن، بالنسبة لي يمكنه الوصول إلى مستوى كيليان مبابي والتنافس معه على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لسنوات قادمة".