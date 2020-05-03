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كرة القدم

دارميان يرشّح راشفورد ومبابي للمنافسة على الكرة الذهبية

يعتقد الإيطالي ماتيو دارميان أن الإنكليزي ماركوس راشفورد سيكون منافساً للفرنسي كيليان مبابي على جائزة الكرة الذهبية مستقبلاً.

AFP

وقال دارميان أن نجم منتخب إنكلترا ومانشستر يونايتد يملك كل الإمكانيات لمنافسة الفرنسي الشاب كيليان مبابي جناح فريق
باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية.

وقال دارميان لصحيفة غارديان البريطانية "أتذكر أول حصة تدريب لماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد كما كانت بالأمس. أعجبت بأدائه وقلت لنفسي هذا لاعب رائع".

وأضاف اللاعب السابق ليونايتد "لقد أعجبني أكثر من جميع اللاعبين في الفريق. إنه صغير للغاية ولايزال بإمكانه التحسن، بالنسبة لي يمكنه الوصول إلى مستوى كيليان مبابي والتنافس معه على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لسنوات قادمة".

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