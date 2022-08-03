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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

خوان رينوسو مدرباً لمنتخب البيرو

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عُيّن اللاعب الدولي السابق خوان رينوسو مدرباً لمنتخب البيرو لكرة القدم خلفاً للأرجنتيني ريكاردو غاريكا، بهدف التأهل إلى مونديال 2026.

Reuters



ويأتي تعيين رينوسو (52 عاماً) بعد فشل البيرو بالتأهل إلى مونديال 2022، بالخسارة بركلات الترجيح أمام أستراليا في الملحق الدولي في حزيران/يونيو الماضي. وقال الاتحاد البيروفي إنّه سيتم تقديمه الأربعاء.

حمل رينوسو ألوان منتخب البيرو في 84 مباراة دولية وقاد كروس أسول إلى لقب الدوري المكسيكي العام الماضي، بعدما أحرز لقب الدوري البيروفي كمدرب مع أونيفرسيتاريو وملغار.

وكان غاريكا (64 عاماً) ترك منصبه بعد سبع سنوات قاد خلالها البيرو إلى مونديال روسيا 2018، كانت الأولى في 36 سنة.

تخوض البيرو مباراة ودية ضد المكسيك في الولايات المتحدة في 24 أيلول/سبتمبر المقبل، قد تكون الأولى لرينوسو على رأس المنتخب الأول.
 

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