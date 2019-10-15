خمسة منتخبات تشارك في "خليجي 24" بقطر



وتستضيف الدوحة في 23 تشرين الأول/أكتوبر قرعة البطولة التي ستقام بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر والتاسع من كانون الأول/ديسمبر.

ولم يحدد بيان الاتحاد الخليجي اليوم هوية المنتخبات المشاركة.

وتوجت عمان بلقب النسخة الأخيرة على حساب الإمارات بركلات الترجيح.

وفي بيانه اليوم، أشار الاتحاد الخليجي إلى أن مباريات البطولة ستقام على ستاد خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022، والذي استضاف مؤخرا بطولة العالم لألعاب القوى.

ونقل البيان عن سعود المهندي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة ونائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم قوله "تمثل استضافة قطر لبطولة كأس الخليج العربي، الحدث الكروي الخليجي الأبرز على مستوى المنتخبات الوطنية، فرصة لاختبار إمكاناتنا وخبراتنا في تنظيم الأحداث الرياضية في إطار تحضيراتنا لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2019 في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبطولة كأس العالم 2022".

