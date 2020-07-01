خمسة ملفات مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

وأفاد الاتحاد القاري في بيان "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية للتعبير عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا 2027 بحلول 30 حزيران/يونيو، يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه تلقى إعراباً عن الاهتمام من خمسة اتحادات أعضاء"، مضيفا أن الاتحادات هي "الهند، إيران، قطر، السعودية وأوزبكستان".

وأردف أنه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".

وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر مطلع نيسان/أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 آذار/مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).