خطأ مالي في فلامنغو بسبب تشابه في الأسماء

ودافع غوميش عن ألوان نادي فلامنغو لكرة السلة سابقاً، ما يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن أنه لاعبه السابق جواو فيكتور غوميش دا سيلفا (22 عاماً)، الذي باعه إلى وولفرهامبتون الانكليزي في كانون الثاني/يناير.

وقام فلامنغو بإيداع 1.89 مليون ريال (حوالي 350 ألف يورو) في حساب لاعب كرة السلة.

قال الشاب البالغ 19 عاماً لموقع "غلوبو إسبورتي" "كنت خائفاً لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال".

وأضاف: "اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع المال أو شيء من هذا القبيل. أخبرني الكفيل أيضاً أنه يجب أن أكون حذراً لأن شخصاً ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال".

وكان فلامنغو مديناً للاعب غوميش بالمال، بقيمة تعادل نسبة 1 في المئة من صفقة انتقاله في فترة سوق الانتقالات الشتوية إلى وولفرهامبتون التي بلغت 18.7 مليون يورو.

سدد فلامنغو المبلغ في 27 شباط/فبراير ليعود ويدرك الخطأ الذي ارتكبه بعد أربعة أيام.

من ناحيته، أكد لاعب كرة السلة غوميش الذي يدافع حالياً عن نادٍ للهواة في ريو أنه سيعيد الأموال، مشدداً "أوّد تسوية ما حصل في أسرع وقت ممكن".

