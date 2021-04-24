خسارة بايرن ميونيخ تؤجل حسمه للقب

ودخل بايرن اللقاء وهو في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزيغ، ما جعله بحاجة الى الفوز على ماينتس لكي يحسم اللقب التاسع توالياً والثلاثين في تاريخه.

لكنه خرج من اللقاء وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الرابعة هذا الموسم والأولى في ملعب منافسه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-2).

لكن الفرصة ما زالت قائمة أمام بايرن الذي انحصر طموحه هذا الموسم بلقب الدوري بعد تنازله عن لقبي دوري الأبطال والكأس المحلية، لكي يخرج من المرحلة بطلاً لكنه بحاجة الى أن يفوز شتوتغارت على لايبزيغ الأحد في ملعب الأخير.

وخسر فريق المدرب هانزي فليك الذي يودع الفريق في نهاية الموسم رغم معارضة الإدارة، اللقاء ضد ماينتس في شوطه الأول بعدما أنهاه متخلفاً بهدفين نظيفين من دون أن يكون قادراً على تقديم أي مؤشرات بإمكانية تكرار لقاء الذهاب اوائل العام حين تخلف في الشوط الأول صفر-2 ثم فاز في النهاية 5-2.

عودة ليفاندوفسكي

وعاد إلى صفوف بايرن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن المباريات الست الاخيرة لفريقه في مختلف المسابقات بداعي إصابته في اربطة الركبة وابرزها ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أخرجه في ربع نهائي المسابقة القارية بفارق الاهداف (3-3) ليفقده اللقب.

ووجد ليفاندوفسكي طريقه الى الشباك متأخراً في الوقت بدل الضائع، معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ36، وبات بالتالي بحاجة الى أربعة اهداف في المراحل الثلاث الاخيرة ليعادل رقم اسطورة النادي البافاري "المدفعجي" غيرد مولر الذي سجل 40 هدفًا في موسم واحد في الدوري المحلي وتحديدا 1971-1972.

لكن عودة ليفاندوفسكي لم تكن كافية لتجنيب بايرن الهزيمة أمام ماينتس الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته السبع الاخيرة واقترب أكثر من ضمان بقائه في دوري الأضواء.

بداية متعثرة وعجز هجومي

ولم تكن بداية النادي البافاري مثالية، إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الثالثة بتسديدة محكمة أطلقها جوناثان بوركاردت من مشارف المنطقة إلى يمين الحارس مانويل نوير الذي لمس الكرة بدون أن يمنعها من دخول شباكه.

وتعقدت مهمة بايرن كثيراً بعدما اهتزت شباكه بهدف ثانٍ في الدقيقة 37 بكرة رأسية من السويدي روبن كايسون إثر ركلة حرة نفذها اللوكسمبورغي لياندرو باريرو. لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حين أخطأ المدافع ألكسندر هاك في إعادة الكرة برأسه الى حارسه، فخطفها القناص البولندي وأسكنها الشباك (4+90).

وأعاد الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الى قلب الصراع على التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما أهداه الانتصار على أحد منافسيه الأساسيين فولفسبورغ الثالث بتسجيله ثنائية الفوز 2-0 على ملعب الأخير.

وما يزيد من أهمية الفوز الرابع توالياً لدورتموند، أنه تحقق رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد الإنكليزي جودي بيلينغهام في الدقيقة 59 حين كان الضيوف متقدمين بهدف أول لهالاند منذ الدقيقة 12، قبل أن يرفع النرويجي رصيده الى 25 هدفاً في الدوري هذا الموسم بتسجيله الثاني في الدقيقة 68.

ورفع دورتموند رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباريات أخرى فاز يونيون برلين على ضيفه بريمن 3-1، فيما تعادل فرايبورغ مع هوفنهايم 1-1.