خسارة بايرن البطل ووصيفه دورتموند على الرغم من هاتريك هالاند



في المباراة الاولى، أكد ماينتس قوته على أرضه هذا الموسم بعد حصده 34 نقطة في 16 مباراة علماً بأنه يملك أقوى دفاع في الدوري في مبارياته البيتية، إذ لم يدخل مرماه سوى 9 أهداف هذا الموسم. ووضع ماينتس حداً لخمسة انتصارات توالياً لبايرن في الدوري.

ارتأى مدرب بايرن ميونيخ يولين ناغلسمان إراحة لاعبين أساسيين في صفوفه هما قائد الفريق الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط المهاجم توماس مولر، فناب عن الأول في حمل الشارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة الاسباني في نهاية الموسم الحالي.

وعموماً لم يحقق الفريق البافاري الآمال المعقودة عليه هذا الموسم، فخرج مبكراً من مسابقة كأس المانيا، ثم بشكل مفاجئ أمام فياريال الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واكتفى بالتالي بالدوري المحلي الذي يعتبر تحصيل حاصل سنوياً نظراً لضعف المنافسة.

تقدم ماينتس بهدفين سجلهما لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاما جوناثان بوركاردت (18) والمدافع الفرنسي موسى نياكاتيه (27)، ردّ عليهما ليفاندوفسكي (33) رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً معززاً صدارته لترتيب الهدافين.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض عن طريق لياندرو مارتنس (57).

هاتريك هالاند



وعلى ملعب "سيغنال ايدونا بارك" فاجأ بوخوم مضيفه دورتموند بتسجيله هدفين مبكرين سيباستيان بولتر (3) وغيرين هولتمان (8)، لكن أصحاب الارض ردوا بقوة بتسجيلهم ثلاثة أهداف حملت جميعها توقيع نجمه النروجي إرلينغ هالاند (18 و30 من ركلتي جزاء و62) تزامنًا مع الإعلان عن وفاة وكيل أعماله الشهير الايطالي-الهولندي مينو رايولا.

والهدف هو الرقم 61 في 65 مباراة في الدوري الألماني منذ انتقاله إلى دورتموند في كانون الثاني/يناير عام 2020، علماً بأنّ سجله في مختلف المسابقات في صفوف فريق مدينة الرور الصناعية يبلغ 85 هدفاً في 86 مباراة.

بيد أنّ دورتموند انهار تماماً في الدقائق التسع الأخيرة وتلقت شباكه هدفين جديدين تناوب على تسجيلها يورغن لوكاديا (81) وميلوش بتروفيت (85 من ركلة جزاء) ليخرج خاسراً.



وأنعش كولن آماله بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بفوزه اللافت على أوغسبورغ 4-1.

ويحتل كولن المركز السادس بالتساوي مع فرايبورغ متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن لايبزيغ صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري الأبطال.

في المقابل، بقي شتوتغارت مهدداً بالهبوط أو على الأقل خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية باكتفائه بالتعادل على أرضه مع فولسبورغ 1-1. كما انتهت مباراة أرمينيا بيليفلد صاحب المركز قبل الأخير مع هرتا برلين بالنتيجة ذاتها.