خروج ماري من المستشفى بعد تعرضه للطعن

وخضع المدافع البالغ 29 عامًا، والذي أعير إلى مونتزا هذا الصيف، لعملية جراحية في مستشفى نيغواردا في ميلانو يوم الجمعة لإصابته بجروح في الظهر أثناء تسوقه مع زوجته وابنه ليلة الخميس.

وقال الفريق الإيطالي في بيان إن ماري "عاد إلى منزله وسيبدأ الآن فترة راحة كاملة".

كان ماري واحدًا من عدة أشخاص تعرضوا لهجوم في سوبر ماركت "كارفور" في أساغو، في ضواحي ميلانو في شمال إيطاليا، من قبل رجل في الـ46 من العمر يعاني وفق الصحافة من مشاكل نفسية الذي قتل رجلاً بعد أن انتزع سكينًا من أحد الرفوف.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون على يد الرجل الذي ألقت الشرطة القبض عليه، بعد أن تم نزع سلاحه من قبل مدافع نابولي وإنتر ميلان السابق ماسيمو تارانتينو.