English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

خروج ماري من المستشفى بعد تعرضه للطعن

من قبل

خرج الإسباني بابلو ماري المعار من أرسنال الانكليزي الى مونتزا الايطالي من المستشفى الأحد، بعد تعرضه للطعن خلال هجوم بسكين مميت في سوبر ماركت.

reuters

وخضع المدافع البالغ 29 عامًا، والذي أعير إلى مونتزا هذا الصيف، لعملية جراحية في مستشفى نيغواردا في ميلانو يوم الجمعة لإصابته بجروح في الظهر أثناء تسوقه مع زوجته وابنه ليلة الخميس.

وقال الفريق الإيطالي في بيان إن ماري "عاد إلى منزله وسيبدأ الآن فترة راحة كاملة".

كان ماري واحدًا من عدة أشخاص تعرضوا لهجوم في سوبر ماركت "كارفور" في أساغو، في ضواحي ميلانو في شمال إيطاليا، من قبل رجل في الـ46 من العمر يعاني وفق الصحافة من مشاكل نفسية الذي قتل رجلاً بعد أن انتزع سكينًا من أحد الرفوف. 

وأصيب أربعة أشخاص آخرون على يد الرجل الذي ألقت الشرطة القبض عليه، بعد أن تم نزع سلاحه من قبل مدافع نابولي وإنتر ميلان السابق ماسيمو تارانتينو.

الدوري الإيطالي
السابق تعادل الوحدات والفيصلي في الدو
اقرأ
تعادل الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني
التالي إسبانيا بطلة للعالم للناشئات ت
اقرأ
إسبانيا بطلة للعالم للناشئات تحت 17 عاماً
-

آخر الأحداث

>