خرق البروتوكول الصحي يكلف خصم 6 نقاط !

ذكرت وكالة إيه.بي.إيه للأنباء ووسائل إعلام نمساوية أخرى يوم الخميس أن لاسك لينتس متصدر الدوري النمساوي عوقب بخصم 6 نقاط من رصيده بسبب انتهاك لوائح فيروس كورونا المتعلقة بالحصص التدريبية.

وتم إبلاغ لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري عن لينتس لأنه أجرى تدريبات لفريقه قبل أسبوعين عندما كان من المسموح فقط المران في مجموعات صغيرة.

وأصبحت القضية في دائرة الضوء بعدما قالت عدة أندية منافسة إنها تلقت لقطات فيديو لحصص لينتس التدريبية.

واعتذر النادي في ذلك الوقت وقال إنه شعر بأن إقامة تدريبات الفريق آمنة بعد أن جاءت جميع فحوص لاعبي الفريق سلبية للفيروس.

وعوقب لينتس بخصم 12 نقطة لكن رصيد كل الفرق تم تقليصه إلى النصف في نهاية المرحلة التمهيدية للموسم عندما تُقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل واحدة ستة فرق، حيث تلعب الفرق الستة الأولى على اللقب بينما تتنافس الأندية الأخرى على تجنب الهبوط.

ونتيجة لذلك، تقلص عدد النقاط التي خصمت من لينتس إلى ست فقط.

وقالت إيه.بي.إيه إن لينتس تم تغريمه أيضاً 75 ألف يورو (82950 دولاراً).

ويستأنف الدوري النمساوي في الثاني من حزيران/يونيو مع تبقي عشر جولات على نهايته.