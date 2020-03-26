خبر سار في "عتمة" كورونا - عبد الحق نوري يستفيق من غيبوبته الطويلة

وزفّ هذا الخبر السعيد موقع "AD" الهولندي الذي أكد استفاقة نوري من الغيبوبة، كما أكد مراسل قنوات "beIN SPORTS" في إسبانيا، أشرف بن عياد، الخبر بمنشور على انستاغرام أرفقه بصورة عبد الحق التي علق عليها بالآتي: "الحمد لله عبد الحق نوري استفاق من الغيبوبة".

وفي يوليو/تموز ٢٠١٧، انهار عبد الحق نوري والمعروف باسم "آبي" على أرضية الملعب بعد معاناته من نوبة قلبية جراء عدم انتظام ضربات القلب وهو بصدد خوض مباراة مع صنف الشباب لفريقه أياكس أمستردام الهولندي.

وكنتيجة مباشرة لهذا الحادث المؤلم الذي حضي بتعاطف عالم المستديرة أجمع، تعرض الشبل الواعد ذي الأصول المغربية والجنسية الهولندية إلى تلف دماغي حاد، جعله طريح فراشه وأسير غيبوبة اقتربت من عامها الثالث قبل أن يزف القدر خبر عودته إلى الحياة مجدداً، وهو ما من شأنه أن يمثل خبراً سعيداً لعالمي كرة القدم والرياضة الغارقين في مأساة كورونا وتبعاتها.