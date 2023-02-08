خاكبو انتقل باكراً إلى ليفربول بحسب مدرب هولندا

وانتقل خاكبو بعد تألقه في مونديال قطر 2022، من أيندهوفن إلى ليفربول مقابل صفقة كبيرة بلغت 47 مليون دولار أميركي مطلع 2023.

علّق كومان على الصعوبات التي يجدها خاكبو مع ليفربول "انتهى به المطاف مع فريق ليس بحال جيدة. إذا كنت لا تسجّل ولست هاماً ولا تفوز في أي مباراة، تكون الامور صعبة".

ويخوض ليفربول موسماً صعباً يحتل فيه المركز العاشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، دون أن يفوز في آخر أربع مباريات.

تابع كومان في حديث لقناة اللاعب السابق أندي فان در ميدي على موقع يوتيوب "لو كان أحدهم بعمر الثامنة والعشرين، يمتلك الخبرة، تكون الامور مختلفة".

ويخوض كومان تجربته الثانية مع منتخب هولندا بعد الأولى بين 2018 و2020، خلفا للويس فان خال الذي قاد المنتخب البرتقالي إلى ربع نهائي المونديال حيث خسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب.

تابع كومان، مدرب برشلونة الإسباني السابق "المستوى في إنكلترا افضل من هولندا.. هم لاعبون شبان، أليس كذلك؟ على غرار (راين) خرافنبرخ المنتقل إلى بايرن (ميونيخ الألماني) ولا يلعب. تصبح الامور صعبة".

قبل انتقاله إلى ليفربول، سجّل خاكبو (23 عاماً) تسعة أهداف ولعب 12 تمريرة حاسمة في 14 مباراة مع أيندهوفن هذا الموسم في الدوري الهولندي.

بدوره، قال خاكبو لمجلة النادي "من الصعب دوماً ان تأتي إلى فريق كان في المركز الأول ويفوز في كل مباراة، لكن الأمور صعبة الآن. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بإثبات نفسي".

تابع "رحّب بي المدرب (الألماني يورغن كلوب) بحرارة وأنا أقدّر ذلك حقاً. خضنا محادثة جيدة، وهو يساعدني الآن للتأقلم بأقصى سرعة ممكنة مع الفريق وأسلوبه".

وكشف مدرب أيندهوفن الحالي رود فان نيستلروي إنه نصح خاكبو بالانتقال إلى فريق أحلامه مانشستر يونايتد الإنكليزي.

قال فان نيستلروي الذي كان يُعدّ من أبزر المهاجمين في تاريخ يونايتد "حلم خاكبو كان مانشستر يونايتد. كان على تواصل مع تن هاغ (الهولندي إريك مدرب يونايتد الحالي) منذ آب/أغسطس الماضي".

تابع "أردته ان ينضم إلى يونايتد، ليس لأنه فريقي وأحبه، بل لأنه أفضل من ليفربول ويمنح إمكانات كثيرة للاعبيه".

أردف الهداف السابق "لم يتقدم يونايتد بعرض في كانون الثاني/يناير، لذا نصحته ان ينتظر حتى الصيف. لكن شيئاً ما حدث ورفض نصيحتي منصتا الى فيرجيل (الهولندي فان دايك مدافع ليفربول) الذي أغراه بالانضمام للفريق. أبلغني انه يريد الانتقال في كانون الثاني/يناير".

