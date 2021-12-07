حكيمي ضمن تشكيلة العام بحسب اتحاد التاريخ والإحصاء

وضمت التشكيلة حارس باريس سان جيرمان، الإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما، إضافة إلى أربعة مدافعين هم حكيمي والإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس والبرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي والكندي ألفونسو ديفيس ظهير بايرن ميونيخ الأيسر.

في الوسط ظهر في التشكيلة الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

أما في الهجوم فجاء كل من أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

في سياق متصل، احتل مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي المرتبة الرابعة ضمن ترتيب أفضل مدربي المنتخبات لعالم 2021 بحسب اختيار الاتحاد ذاته.