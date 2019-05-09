حكم بمنع بيكهام من القيادة ستة أشهر لاستخدامه هاتفه

وسبق للنجم السابق للمنتخب الوطني ونادي مانشستر يونايتد، أن أقر بارتكاب هذه المخالفة بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز "بنتلي" في أحد شوارع لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقضت محكمة بروملي في جنوب لندن اليوم، بمعاقبة بيكهام (44 عاما) بخصم ست نقاط من رصيد رخصة القيادة العائدة له، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 750 جنيه استرليني (868 يورو)، إضافة إلى دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

وحضر بيكهام جلسة النطق بالحكم اليوم. وارتدى اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بزة رسمية ذات لون رمادي داكن، واكتفى في قاعة المحكمة بذكر اسمه الكامل وتاريخ ولادته وعنوان إقامته.

وأوضحت القاضية كاثرين مور أن بيكهام كان قد تلقى في مراحل سابقة عقوبة حسم ست نقاط من رصيد الرخصة، ما جعله يصل إلى الحد الأقصى المسموح به (12 نقطة)، ما يتطلب بالتالي منعه من القيادة.

وأوضح محامي الادعاء ماثيو سبرات أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته.

في المقابل، رد محامي الدفاع جيرارد تايرل بأن موكله كان يقود سيارته بسرعة بطيئة "ولا يذكر اليوم موضع الشكوى أو هذا الحادث بالتحديد".

وتابع "لا يوجد عذر لما حصل (استخدام الهاتف أثناء القيادة)، لكنه لا يذكر هذا الأمر. سيقر بذنبه وهذا ما حصل".