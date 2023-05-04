حكم بسجن إيتزو مدافع مونتسا بسبب التلاعب في نتيجة مباراة



وقال محاموه إنّ إيتزو الذي خاض ثلاث مباريات دولية سيستأنف الحكم.

واتُّهِم إيتزو مع لاعبين آخرين، بالمساعدة على التلاعب في نتيجة مباراة دوري الدرجة الثانية بين ناديه وقتها أفيلينو ومودينا خلال موسم 2013-2014، وفقًا لوكالات الأنباء الإيطالية.

ووجدت محكمة في نابولي أنّ اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مذنب بالتواطؤ مع كامورا، منظمة المافيا في المدينة، ولكن أيضًا بتهمة الاحتيال الرياضي لموافقته على التأثير على نتيجة المباراة مقابل المال.

وحُكم على قريبه أومبرتو أكورزو، المشتبه في انتمائه إلى منظمة كامورا، بالسجن 18 شهرًا، والأمر ذاته بالنسبة لعضو آخر مشتبه به من نفس المجموعة.

واعتبر نادي مونتسا، المملوك لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، من جهته أنّ لاعبه بريء، وكتب في بيان: "مونتسا يعرب عن دعمه الكامل لأرماندو، مقتنعًا بأنه غير متورط في أنشطة إجرامية".

في موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى، ضمن مونتسا بقاءه حيث يحتل المركز العاشر قبل خمس مراحل من نهاية الموسم. ولعب إيتزو 26 مباراة في الدوري هذا الموسم.

أوقف في نيسان/أبريل 2017 لمدة 18 شهرًا مع تغريمه 50 ألف يورو لعدم الإبلاغ عن التلاعب بنتائج المباريات أثناء اللعب في أفيلينو.