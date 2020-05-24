حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

لاحديث في عالم الرياضة يعلو فوق حديث فيروس كورونا ومستجداته المتواترة التي تتنوع بتنوع قرارات الدول ورؤيتها التقييمية لوضع انتشار الوباء داخلها، حيث تكبدت انكلترا صفعة موجعة لجهود استئناف البريميرليغ بعد الكشف عن إصابتين جديدتين في صفوف الأندية. أما في إيطاليا، وعلى الرغم من عدم تلقي أي إشارات حكومية لعودة النشاط فقد دخلت رابطة الدوري هناك في نقاش حاد مع الأندية حول كيفية وتوقيت جدولة مباريات الكالتشيو. وفي إسبانيا تنفس الجميع الصعداء بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لعودة الليغا بعد الثامن من يونيو القادم. أمّا في ألمانيا تواصل عجلة البوندسليغا دورانها بلا مشاكل صحية حيث نجح بايرن ميونيخ في الحفاظ على مسافة الأمان التي تفصله عن ملاحقه دوتموند، بعد أن تخطى عقبة فرانكفورت بأريحية.

إصابتان جديدتان "تضني" جهود العودة

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن اكتشاف إصابتين جديدتين بوباء كورونا في ناديين من أندية البريميرليغ بعد إجراء الجولة الثانية من الكشف عن الفيروس. المزيد.

"البافاري" في آمان من دورتموند بعد كورونا

لم يجد بايرن ميونيخ صعوبة في تخطي ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5-2 اليوم السبت ضمن المرحلة 27 من الدوري الألماني الذي استئنف الأسبوع الماضي بدون جماهير بسبب جائحة كورونا. المزيد.

أخيراً.. ضوء حكومي أخضر في وجه الليغا

لحقت إسبانيا السبت بألمانيا، مع إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد. المزيد.

فضيحة تحكيمية إسبانية والمتهم "ملك العاصمة"

تستمر تصريحات الحكام المثيرة للجدل بشأن دعم ريال مدريد أو برشلونة أو فرق أخرى، الأمر الذي يؤكد صوابية إدخال تقنية الفيديو إلى اللعبة. المزيد.

البرتغال.. تحديد موعد العودة بلا جمهور

حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم تاريخ الثالث من حزيران/يونيو موعدا لاستئناف منافساته المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تقام من دون جمهور. المزيد.

غوتسه ودورتموند.. نهاية الحكاية

سيترك ماريو غوتسه، صاحب هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 في كرة القدم، فريقه بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم بحسب ما أكده المدير الرياضي للنادي ميكايل تسورك السبت لشبكة "سكاي". المزيد.

الـ"NBA".. محادثات بشأن استعادة الحياة

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت أنّها تجري محادثات "تمهيدية" مع شركة والت ديزني، حول استئناف بطولة دوري المحترفين في أواخر تموز/يوليو المقبل في أحد منتجعاتها في فلوريدا. المزيد.



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اختبر معلوماتك

اختبر معلوماتك 🤔



ما هي نتيجة المواجهات بين البايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في الخمس سنوات الاخيرة ؟



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قدرات معلقي Allo_beIN

تشاهدون اليوم

📺⠀#رمضان معنا غير 😎 ⠀

أبرز مباريات الدوري الألماني وتغطية برامجية متنوعة اليوم على HD1 !

⠀#خلك_في_البيت⠀#beINHistory pic.twitter.com/vEe0RRDwXM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 23, 2020

حدث في مثل هذا اليوم ٢٤ مايو

- في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٤، رفع ريال مدريد الإسباني كأسه العاشرة في دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مواطنه آتلتيكو مدريد بنتيجة ٤-١ بعد التمديد في النهائي الذي احتضنه ملعب "دالوش" بلشبونة البرتغالية.

- في عام ٢٠١٧ حصد مانشستر يونايتد في هذا اليوم لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لأول مرة في تاريخه بتغلبه على أياكس أمستردام الهولندي ٢-٠ في المباراة النهائية التي أقيمت بستوكهولم السويدية.

- توج في اليوم ذاته من العام ١٩٧٦ أسطورة الملاكمة العالمية الرحل محمد علي كلاي بطلاً للعالم في الوزن بفوزه على الإنكليزي ريتشارد دان بالضربة القاضية.

- في هذا اليوم أيضاً من عام ١٩٦٦ ولد النجم الفرنسي السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي إريك كانتونا (٥٣ عاماً حالياً) والذي يعمل حالياً ممثلاً عالمياً، كما يعد أحد أبرز شخصيات السلسة الشهيرة "Inhuman Resources".

هل تعلم؟

يوجد في عالم كرة القدم عاشقون كثر للعبة ونجومها وقد يبلغ هذا العشق حد الجنون أو اختراع اللامألوف، وهو ما حدث تحديداً مع الثلاثي الأرجنتيني هيكتور كامبومار وأليخاندرو فيرون وهيرنان أميز، الذين أسسوا كنيسة دينية ذات طابع تهكمي أسموها الكنيسة المارادونية وتسمى أيضاً بكنيسة مارادونا، تيمناً وهوساً بالنجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، والذي يعتبرونه هبة ربانية للأرض على حد تعبيرهم.

واتخذت الكنيسة مدينة روساريو الأرجنتينية، وهي مسقط رأس النجم لوينل ميسي أيضاً، مكاناً لها وتآسست بتاريخ ٣٠ أكتوبر عام ١٩٩٨ وهو اليوم الذي يوافق ذكرى مولد هذا النجم.

هذا وبلغ عدد المنتسبين لهذه الكنيسة ١٢٠ آلف منخرط عام ٢٠٠٨ وقد تتجاوز التقديرات الحالية إلى أكثر من ٢٠٠ ألفاً، حيث يأتون كل عام للاحتفال بما يسمونه "كريسماس مارادونا" أو "عيد ميلاد مارادونا" حيث يمارسون طقوسهم الخاصة كأي كنيسة أخرى على وجه الأرض!! يبقي أن نقول .. "للناس في ما يعشقون مذاهب"؟!!