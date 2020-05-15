حفل الجوائز السنوية للفيفا لن يقام في 21 سبتمبر

وقال متحدث باسم الفيفا إن الحفل لن يقام "بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وتبعاته"، وان الهيئة الدولية "تدرس بدائل محتملة".

ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذه البدائل.

ويقيم الفيفا هذا الحفل سنويا لاختيار "الأفضل" في فئات عدة، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة. وتوج الاتحاد العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والأميركية ميغان رابينو، بالجائزتين في حفل أقيم في مدينة ميلانو أيضا.

وتعد المدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا بشمال إيطاليا، من أكثر المناطق تأثرا بـ"كوفيد-19" الذي تسبب حتى الجمعة بأكثر من 31 ألف وفاة معلنة في البلاد.

وشكل اختيار ميسي في 2019، نوعا من المفاجأة، حيث كانت التوقعات تصب لمصلحة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والذي اختير في ختام الموسم الماضي أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز وأفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

لكن الأرجنتيني أضاف بعد ثلاثة أشهر من اختياره "الأفضل" من قبل الفيفا، جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة.

ولدى السيدات، اختار الفيفا في العام 2019 رابينو أفضل لاعبة، بعد قيادتها منتخب بلادها الى لقب كأس العالم للسيدات في فرنسا.