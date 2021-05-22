حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك لكرة القدم، لتباشر مهامها بدءًا من الأحد، خلفاً للجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز التي تشكلت عقب تجميد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وادارية استدعت حل مجلس الادارة وتحويل هذا المخالفات للنيابة العامة.

وتضم اللجنة الجديدة كل من حسين لبيب رئيساً ومحمد الإتربي نائباً وحسين السمري مديراً تنفيذياً، وطارق جبريل مديراً مالياً، وعاطف النمر مديراً للنشاط الرياضي والأعضاء كل من هاني بيرزي وحسام المندوه الحسيني وعمرو أدهم وحسين السيد.



وتستمر اللجنة في عملها حتى فتح باب الترشح في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، كما سيكون من حق أعضاء هذه اللجنة الترشح للانتخابات إذا ما أرادوا ذلك، باستثناء المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي، على أن تجرى الانتخابات في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

وتألق حسين لبيب لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في ملاعب كرة اليد، كما شغل منصب مدير كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر مطلع العام الحالي.ش

