حسن معتوق من النجمة إلى الأنصار



وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وقع اللاعب الدولي حسن معتوق عقداً مع نادي الأنصار يمتد حتى العام 2022. التوقيع حصل في مكتب رئيس النادي نبيل بدر بحضور اللاعب الدولي يوسف محمد الذي كان له الدور البارز في إيصال المفاوضات إلى خواتيمها السعيدة".

وأشار إلى "تقديم اللاعب رسمياً عصر الغد الخميس" على ملعب النادي وسيلتحق بالتمارين مباشرة.

وكان معتوق (31 عاماً) الذي حصد الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب في لبنان، قد خاض الموسمين الماضيين مع نادي النجمة، الغريم التقليدي للانصار.

كان في مفاوضات لتوقيع عقد جديد مع النجمة حيث وصله أكثر من عرض آخرها مقابل 900 ألف دولار بحسب ما كشف رئيس النجمة أسعد صقال في حديث مصور على صفحة النادي عبر "فيسبوك"، إلا أن خلافاً حصل حول طريقة الدفع إذ كان معتوق يطالب بدفعة أولى كبيرة ولم يستطع صقال تأمينها.

