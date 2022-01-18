حسم نقطة من ساليرنيتانا وتخسيره صفر-3 ضد أودينيزي

ومنعت السلطات الصحية في ساليرنو الفريق من السفر الى شمال شرق إيطاليا لمباراته ضد أودينيزي في كانون الأول/ديسمبر الفائت بسبب إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا.

لكن رابطة الدوري، كما فعلت منذ الموسم الماضي، أبقت رسميًا على اللقاء تاركة لاعبي أودينيزي والحكام يصلون الى أرض الملعب قبل أن يكتشفوا تغيب الخصم.

ويمكن لساليرنيتانا استئناف القرار والفوز به، كما فعل نابولي عندما تعرض لذات العقوبة لعدم سفره إلى يوفنتوس في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بسبب ظروف مماثلة.

وخسر نابولي استئنافًا أوليًا مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكنه فاز بعد ذلك باستئناف ثان مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، وهي أعلى هيئة رياضية في البلاد.

وأعيدت المباراة في نيسان/أبريل 2021 وفاز بها يوفنتوس.

كانت هذه سابقة في حينها وحصلت مجددًا عندما لم يسافر تورينو إلى لاتسيو في آذار/مارس من العام الماضي قبل أن تتم إعادة جدولة المباراة من دون عقوبة على الفريق الضيف.