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كرة القدم

حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

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أعلن حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم حرمان عمر خربين مهاجم الهلال السعودي من تمثيل المنتخب الوطني "بشكل نهائي" الخميس.

Reuters


وأشار الغايب خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد بمناسبة مرور عام على انتخابه إلى أن العقوبة جاءت بسبب تدخل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الأمور الفنية للمدير الفني التونسي نبيل معلول خلال المعسكر التدريبي في الإمارات نافيا صحة الاتهامات التي وجهها خربين للمدرب في تصريحات أدلى بها للبرنامج التلفزيوني السوري "90 دقيقة" ولمواقع إعلامية أخرى وقال فيها إنه لن يعود لتمثيل منتخب سوريا طالما أن "معلول على رأس الإدارة الفنية".

وأضاف خربين في تصريحه "استبعادي لم يكن بسبب التدخل بالشأن الفني كما أشيع من طرف إدارة المنتخب وخاصة أن النقاش كان بيني وبين مساعد المدرب حول المركز الأمثل لخدمة المنتخب (خلف المهاجم الصريح) وبعدها في التدريبات قمت باللعب في مركز قلب الهجوم بناء على رغبة المدرب".

واتهم خربين المدرب معلول بعدم احترامه للاعبين "المدرب لا يحترم اللاعبين في التمارين ويقوم بأحمال تدريبية عالية في المران الأخير وهو ما يفسر سبب الإصابات المتكررة".

وكان خربين اتهم في تصريحات سابقة معلول بشتم بعض اللاعبين الجدد في المنتخب بألفاظ نابية وهو الاتهام الذي نفاه الغايب الذي كان موجودا حسب قوله في كل تمارين المنتخب في الإمارات، كما نفاه مدير المنتخب عساف خليفة.                 

المنتخب السوري نبيل معلول عمر خربين كرة القدم حاتم الغايب
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