حارس لايبزيغ المجري غولاتشي يمدد عقده حتى 2025

مدّد المجري بيتر غولاتشي حارس مرمى لايبزيغ الالماني الجمعة عقده مع ناديه الحالي حتى عام 2025، بحسب ما أعلن الأخير في بيان.

Pete is staying! 🙌



Goalkeeper Péter #Gulácsi has signed a two-year contract extension ✍️



🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/1Xqaf4AJRU — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 7, 2021

وخاض غولاتشي الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والثلاثين الخميس، 222 مباراة في صفوف لايبزيغ الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني وراء بايرن ميونيخ المتصدر، منذ انتقاله إليه من ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2015.

وكانت سرت شائعات عن إمكانية انتقال غولاتشي إلى صفوف بوروسيا دورتموند، لكن تجديد العقد وضع حدا لها.

وانضمّ غولاتشي إلى لايبزيغ عندما كان الفريق في دوري الدرجة الثانية، وفرض نفسه أساسياً بعد صعوده إلى الدرجة الأولى موسم 2016-2017، وكان بين الخشبات الثلاث عندما خاض فريقه الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي.

وقال غولاتشي الذي اختير افضل لاعب في المجر عام 2019 "لقد سلكت انا والنادي طريقاً مميزاً منذ عام 2015 شهد انتقالنا من الدرجة الثانية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وختم "كانت هذه الاوقات ولا تزال استثنائية ومليئة بالنجاح وقررنا الاستمرار في العيش معا".