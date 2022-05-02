جينياك يواصل توهجه في الدوري المكسيكي

وسبق لجينياك الذي خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 7 أهداف، أن توج هدافاً للدوري الختامي عام 2016 (13 هدفا)، وللدوري الافتتاحي عام 2018 (14 هدفا).

ولم يخض مهاجم مرسيليا السابق المباراة الأخيرة لفريقه ضد اطلس بسبب معاناته من إصابة عضلية، لكن أحدا من منافسيه المباشرين وهما الأوروغوياني رودريغو أغيرّي مهاجم نيكاكسا أو الأرجنتيني نيكولاس إيبانييس من باتشوكا تمكن من تخطيه وتجمّد رصيدهما عند 9 أهداف.

وخاض جينياك البالغ من العمر 36 عاماً، 16 مباراة جميعها كأساسي وسجل أهدافه الـ11 في 10 مباريات.

وقال جينياك على تويتر "لا أملك سوى كلمات الشكر. أنا ممتن لزملائي، إلى الجهاز الفني ولمجلس الإدارة والى جميع أنصار الفريق الذين يجعلون كل شيء ممكن".