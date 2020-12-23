جينياك "أيقونة فرنسية " في ملاعب الكونكاكاف

وتألق جينياك في صفوف تيغريس المكسيكي منذ قدومه اليه عام 2015 وبات في 22 تشرين الثاني/نوفمبر أفضل هداف أوروبي في تاريخ الدوري المكسيكي مع 125 هدفاً متقدماً على صاحب الرقم القياسي السابق الإسباني ايزيدرو لانغارا الذي كان يحمله منذ عام 1946 (124 هدفاً).

وبات جينياك (35 عاماً) أيضاً أفضل هداف في تاريخ ناديه بعدما سجل 145 هدفاً في صفوفه.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال الكونكاكاف سجل جينياك 6 أهداف منها ثنائية في نصف النهائي أمام نادي أولمبيا الهندوراسي وهدف في النهائي أمام لوس أنجلوس أف سي الأميركي (2-1).

واستحوذ اللاعب الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في المسابقة وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوري الأبطال.

وكان جينياك قد خاض مع المنتخب الفرنسي نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2016" أمام المنتخب البرتغالي، المتوج باللقب، وقد أشركه المدرب ديدييه ديشان في المباراة في الدقيقة 78.



