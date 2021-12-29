جون تيري يعود إلى تشيلسي بدور استشاري في أكاديمية النادي

وقال تيري على وسائل التواصل الاجتماعي "يسعدني أن أعلن عودتي إلى منزلي وبأني قبلت دوراً استشارياً في أكاديمية تشيلسي أف سي".

وأضاف ابن الـ41 عاماً "بالإضافة إلى جلسات التدريب الميدانية، سأشارك في مناقشات التدريب وتوجيه لاعبي أكاديميتنا".

وسيركز قائد منتخب إنكلترا السابق الذي كان من دون وظيفة منذ أن ترك منصبه كمساعد لمدرب أستون فيلا في تموز/يوليو الماضي، على برنامج تطوير المواهب الشابة في تشيلسي الذي قال في بيان على موقعه الرسمي "سيعمل أسطورة البلوز مع شباننا والطاقم التدريبي في برنامجنا لتطوير الشبان، وسينقل إلينا الخبرة الواسعة التي اكتسبها من مسيرته الكروية التي استمرت 20 عاماً، وفترة عمله الأخيرة كمساعد مدرب في أستون فيلا".

على الرغم من تورطه في حوادث مثيرة للجدل داخل وخارج الملعب خلال أيامه كلاعب، رأى مدير قسم تطوير الشباب في تشيلسي نيل باث أن تيري سيكون "مرشداً رائعاً" للشباب.

وقال باث "إن تجربة جون في اللعبة، كلاعب من الطراز العالمي أو مؤخراً كمساعد مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز، ستكون قَيّمة جداً لجميع العاملين في المبنى"، في إشارة إلى أكاديمية النادي.

وأضاف "سيكون مرشداً رائعاً للاعبينا وقيمة مضافة رائعة لجهازنا التدريبي. نتطلع بفارغ الصبر لكي يبدأ عمله".