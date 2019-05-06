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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

جولة لسان جرمان في الصين

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أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي انه سيخوض جولة في الصين بين 23 تموز/ يوليو و3 آب/ أغسطس المقبلين، تتخللها مباراة ودية مع إنترميلان الإيطالي، قبل خوضه مباراة كأس الابطال الفرنسية امام مواطنه رين في مدينة شنزن الصينية تسبق بداية الموسم الجديد.

AFP

وقال لاعب سان جرمان السابق ومنسق الفريق الاول الحالي البرازيلي ماكسويل، في بيان نشره النادي الباريسي "إنها فترة مثيرة. لم يسبق أن بلغ جنون كرة القدم هذه الدرجة في الصين، ونريد أن نبني علاقات متينة مع المشجعين المحليين".

ويأمل سان جرمان، الذي سبق له أن خاض مباريات ودية في الصين عامي 2014 و2018، في الترويج لعلامته التجارية في أكبر الاسواق العالمية.

ويواجه بطل فرنسا في 27  تموز/ يوليو في ماكاو فريق إنترميلان، المملوك منذ العام 2016 من المجموعة الصينية سونينغ، ومن ثم في 30 منه في سوزهو، بالقرب من شنغهاي، فريق إسبانيول برشلونة الإسباني الذي يدافع عن ألوانه النجم المحلي وو لي.

وينهي سان جرمان جولته في 3 آب/ أغسطس في شنزن بخوضه مباراة كأس الابطال الفرنسية التي تجمع بين الفائز بالدوري والكأس المحليين، ضد رين في افتتاح موسم 2019-2020، والتي يحمل لقبها الفريق الباريسي في الأعوام الستة الماضية.                                                         

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