جولة لسان جرمان في الصين

وقال لاعب سان جرمان السابق ومنسق الفريق الاول الحالي البرازيلي ماكسويل، في بيان نشره النادي الباريسي "إنها فترة مثيرة. لم يسبق أن بلغ جنون كرة القدم هذه الدرجة في الصين، ونريد أن نبني علاقات متينة مع المشجعين المحليين".

ويأمل سان جرمان، الذي سبق له أن خاض مباريات ودية في الصين عامي 2014 و2018، في الترويج لعلامته التجارية في أكبر الاسواق العالمية.

ويواجه بطل فرنسا في 27 تموز/ يوليو في ماكاو فريق إنترميلان، المملوك منذ العام 2016 من المجموعة الصينية سونينغ، ومن ثم في 30 منه في سوزهو، بالقرب من شنغهاي، فريق إسبانيول برشلونة الإسباني الذي يدافع عن ألوانه النجم المحلي وو لي.

وينهي سان جرمان جولته في 3 آب/ أغسطس في شنزن بخوضه مباراة كأس الابطال الفرنسية التي تجمع بين الفائز بالدوري والكأس المحليين، ضد رين في افتتاح موسم 2019-2020، والتي يحمل لقبها الفريق الباريسي في الأعوام الستة الماضية.