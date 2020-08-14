جوردي كرويف يعود مدرباً إلى الصين



ويخلف كرويف (46 عاماً) الإيطالي روبرتو دونادوني الذي ترك منصبه في 11 اب/أغسطس بعد أربع مباريات فقط من الموسم حقق فيها فوزاً وحيداً مقابل 3 خسارات.



وأشار النادي الجنوبي في بيان: "سيصل المدرب كرويف إلى الصين في 16 أب/أغسطس ويخضع بعضها للبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد".



وسيضطر كرويف للدخول في حجر منزلي لمدة 14 يوماً قبل التفرغ لإدارة فريقه الجديد.



وكان نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، عيّن في كانون الثاني/يناير الماضي مدرباً للإكوادور، لكنه عاد إلى إسبانيا حيث أمضى معظم مسيرته كلاعب، ما إن بدأ تفشي "كوفيد-19" أواخر شباط/فبراير.



وبدأ كرويف مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد الإنكليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيراً فاليتا المالطي.

وبعد تعيينه الأول في الصين في أب/أغسطس 2018، نجح في إبقاء شونغكينغ في مصاف أندية النخبة، قبل ترك الفريق في كانون الاول/ديسمبر 2019 بعد فشل مفاوضات تمديد عقده.

