جوائز "يويفا" - جيرارد مورينو لاعب العام في الدوري الأوروبي

من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 12:05 نال الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فياريال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021 المسندة من قبل اليويفا اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية بالتوازي مع قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي.