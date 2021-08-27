English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

جوائز "يويفا" -  جيرارد مورينو لاعب العام في الدوري الأوروبي

من قبل

نال الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فياريال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021 المسندة من قبل اليويفا اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية بالتوازي مع قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي.

AFP
الدوري الأوروبي لاعب العام فياريال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا جيرارد مورينو
السابق هاري كاين يقود توتنهام نحو دور
اقرأ
هاري كاين يقود توتنهام نحو دور المجموعات من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي
التالي

آخر الأحداث

>