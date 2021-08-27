جوائز "يويفا" - جيرارد مورينو لاعب العام في الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 12:05 نال الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فياريال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021 المسندة من قبل اليويفا اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية بالتوازي مع قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي. AFP الدوري الأوروبي لاعب العام فياريال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا جيرارد مورينو السابق هاري كاين يقود توتنهام نحو دور اقرأ التالي آخر الأحداث August 27, 2021 13:50 كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد August 27, 2021 13:46 أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس August 27, 2021 13:08 ليون يخوض اختباراً عسيراً على أرض نانت August 27, 2021 12:05 جيرارد مورينو لاعب العام في الدوري الأوروبي August 27, 2021 10:44 رونالدو في طريقه لمغادرة يوفنتوس ! August 27, 2021 10:08 قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مجموعات متوازنة August 27, 2021 09:34 إيديرسون في لقاء حصري مع beIN SPORTS August 27, 2021 00:21 هاري كاين يقود توتنهام نحو دور المجموعات August 27, 2021 00:01 غلطة سراي يبلغ دور المجموعات August 26, 2021 23:38 باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال