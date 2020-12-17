جوائز الفيفا - نوير ينال جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2020

من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 19:22 نال حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارس في عام 2020.