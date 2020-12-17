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كرة القدم

جوائز الفيفا - نوير ينال جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2020

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نال حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارس في عام 2020.

AFP

 

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