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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

جوائز الفيفا - سون هيونغ مين يفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020

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أحرز المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنكليزي، جائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020 في حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل خلال العام الحالي.

Reuters

 

 

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