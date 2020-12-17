جوائز الفيفا - سون هيونغ مين يفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020

من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 19:35 أحرز المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنكليزي، جائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020 في حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل خلال العام الحالي.