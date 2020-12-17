جوائز الفيفا – تعرف على التشكيلة المثالية لعام 2020

وضمت التشكيلة المثالية لعام 2020 الثلاثي المميز، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي ليفاندوفسكي.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)

في خط الدفاع: ترنت ألكساندر-أرنولد (ليفربول)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول)، الكندي ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ).

في خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، الإسباني تياغو ألكانتارا (اللاعب السابق لبارين ميونيخ وليفربول حالياً)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ).

في الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، البولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب لعام 2020 الخميس، خلال حفل جوائز "الأفضل" التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في لوزان، على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي سلفه، وغريمه لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واختير الفائزون من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر.

وظفر حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس، بعدما انحصر التنافس مع البرازيلي أليسون بيكر الذي ساهم في قيادة ليفربول إلى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 1990، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

أما لدى المدربين، ففاز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي بجائزة أفضل مدرب، بعد ترشيحه إلى جانب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي قاد ليدز يونايتد الإنكليزي للعودة الى الدوري الممتاز، والألماني هانزي فليك من بايرن ميونيخ.

وذهبت جائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2020 إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام الإنكليزي لهدفه أمام نادي بيرنلي.

