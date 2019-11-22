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كرة القدم

جنوب إفريقيا تحجز مقعدها في أولمبياد طوكيو

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التحقت جنوب إفريقيا بركب المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو صيف 2020.

beIN SPORT

حجزت جنوب إفريقيا المقعد الثالث الأخير في إفريقيا والمؤهل إلى أولمبياد طوكيو بفوزها في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على غانا بركلات الترجيح (6-5) بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2 اليوم الجمعة.

وتجاوزت جنوب إفريقيا إهدارها الفرصة الأولى للتأهل عندما خسرت من مصر (مستضيفة البطولة) في نصف النهائي الثلاثاء 3-0 لتلحق بكل من الفراعنة وكوت ديفوار قبل مباراتهما المرتقبة على اللقب والمقررة الليلة.

وعانت جنوب إفريقيا كثيراً قبل التأهل بعدما أهدرت فرصة تقدمها بالنتيجة في مناسبتين الأول بعد هدف حبيب محمد بالخطأ في مرمى فريقه (15) وعدّل إيفانس منساه (50) والثانية بعد هدف من كاموهيلو ماهلاتسي (62) وردّ أوبينغ قبل خمس دقائق من النهاية.

وأهدرت جنوب إفريقيا أولاً مرتين عند تنفيذ ركلات الترجيح لكنها انتصرت في النهاية (6- 5) عقب إهدار كودجو للركلة الثامنة.

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