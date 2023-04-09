جناح فياريال باينا يتقدم ببلاغ إلى الشرطة بسبب اعتداء فالفيردي عليه



وأوضح فياريال في بيانه أنّ: "أليكس باينا كان ضحية لاعتداء مساء أمس (السبت) بينما كان متوجهاً إلى حافلة الفريق بعد المباراة ضد ريال مدريد (3-2) في ملعب سانتياغو برنابيو. أمام هذا الوضع، قرر اللاعب تقديم بلاغ ضد المعتدي عليه لدى الشرطة الوطنية".

وحسب صحيفة ماركا الرياضية اليومية، فإنّ "اشتباكاً بين فيدي فالفيردي وباينا وقع بعد المباراة، في موقف السيارات حيث كانت حافلة الفريق الزائر متوقفة، مضيفة أنّ "فالفيردي وجه ضربة إلى بطن باينا بعد مشادة بين الرجلين".

ونشرت صحيفة "أيه بي سي" اليومية أيضًا هذه المعركة بين اللاعبين، مشيرة إلى أنّ باينا استفز فالفيردي خلال المباراة.



واتصلت وكالة فرانس برس من أجل الحصول على تعليق بخصوص هذه الحادثة، ولم يستجب ريال مدريد وفياريال لطلباتها.

واشتكى باينا (21 عاماً) عبر حسابه على تويتر الأحد من تعرضه: "لاعتداء" دون تحديد السياق أو الجاني، وكتب في تغريدة بأحرف بارزة "سعيد جدًا بهذا الانتصار الرائع للفريق في ملعب مثل سانتياغو برنابيو، لكن في نفس الوقت حزين جدًا للاعتداء الذي تعرضت له بعد المباراة وفوجئت بما قيل عني".

وأضاف "لم أقل ذلك قط" في إشارة إلى إهانته عائلة فالفيردي حسب بعض التقارير ما تسبب في غضب الأوروغوياني.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مصادر مقربة من فالفيردي قالت إنّ باينا أزعج لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا في كانون الثاني/يناير.

وأوضحت أنّ باينا أدلى بتصريحات مهينة حول الحمل المعقد لشريكة فالفيردي، وهي صحافية أرجنتينية مشهورة، وعاد مرة أخرى للإشارة إلى ذلك مرة أخرى مساء السبت.

ولم يذكر الحكم خافيير ألبيرولا روخاس أيّ إشارة إلى الحادثة في تقريره عن المباراة.