جمال علام يفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

وحصلت قائمة علام على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة والتي ستدير الاتحاد المصري لكرة القدم لأربع سنوات قادمة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

وسبق لعلام رئاسة مجلس ادارة الاتحاد في الفترة بين 2014 و2018، وخلفه هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي قبل أن يتقدم باستقالته في حزيران/يونيو 2019 عقب اخفاق المنتخب المصري في امم افريقيا التي نظمتها مصر وودعها من ثمن النهائي على يد جنوب افريقيا صفر-1.

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" تعيين لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني في آب/اغسطس 2019 لإدارة الاتحاد، واستمرت حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، وخلفتها لجنة ثلاثية برئاسة احمد مجاهد استمرت حتى كانون الثاني/يناير الحالي.