جمال بلماضي أفضل مدرب في إفريقيا عام 2019

وجاء تتويج مدرب المنتخب الجزائري كـ"مكافأة" على العمل الكبير الذي قام به مع "محاربي الصحراء" في الفترة الماضية.

ونال منتخب "الخضر" لقب كأس أمم إفريقيا لعام 2019 بعد مشوار ملفت وأداء رائع أدار رقاب عشّاق الكرة الإفريقية.

وتفوّق بلماضي (43 عاما) على السنغالي أليو سيسي (مدرب المنتخب السنغالي) والتونسي معين الشعباني (مدرب الترجي الرياضي التونسي).

هدف محرز الأفضل عام 2019

اختير هدف محترف مانشستر سيتي الإنكليزي والمنتخب الجزائري رياض محرز في مرمى نيجيريا خلال مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت على الأراضي المصرية كأفضل هدف لعام 2019.

وسجّل محرز (28 عاما) هدف التأهل (2-1) لمحاربي الصحراء على النسور الخضراء من ركلة حرة مباشرة رائعة أثارت إعجاب متابعي "كان 2019".

تشكيلة عام 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تشكيلة أفضل اللاعبين في القارة السمراء لعام 2019 وفيما يلي أسماء المتألقين :

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون)

الدفاع : سيرج أورييه (كوت ديفوار) – جويل ماتيب (الكاميرون) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – أشرف حكيمي (المغرب)

وسط الميدان : إدريسا غانا غيي (السنغال) – رياض محرز (الجزائر) – حكيم زياش (المغرب)

الهجوم : محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – بيير إيميريك أوباميانغ (الغابون)

بقية الجوائز

نالت الجنوب إفريقية ديزيري إليس مدربة الـ"بافانا بافانا" جائزة الأفضل على صعيد مدربي المنتخبات النسائية لعام 2019.

في المقابل، كان المنتخب الكاميروني الأفضل على صعيد المنتخبات النسائية في القارة السمراء.

أما جائزة أفضل لاعبة كرة قدم فقد آلت للنيجيرية أسيسات أوشوالا.



