جمال بالماضي: "أتحمل مسؤولية الإخفاق"

وتحدث بالماضي عن مشاركة المنتخب الجزائري في الـ"كان" قائلاً: "أتحمل مسؤولية الإخفاق والنكسة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون ولن أتهرب من تحمل مسؤولية هذا التعثر".

وأضاف مدرب المنتخب الجزائري قائلاً: "إلغاء المباراة الودية أمام غامبيا قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا كان له الأثر السلبي على تحضيرات الفريق".

وأردف قائلاً: "كنا نستطيع تحقيق انطلاقة مثالية في مباراة سيراليون، لكننا تعرّضنا للظلم، والحكم لم يمنحنا ضربة جزاء شرعية، كما يجب على المنتخب الجزائري أن يلعب على أرضية ميدان مناسبة نظراً لمستوى اللاعبين"

وأشار بالماضي إلى ضرورة تصحيح المسار: "مطالبون بإيجاد الحلول لأن هناك استحقاقات مهمة تنتظرنا مستقبلاً".

وأكد بالماضي بأن: "مباراتي الكاميرون ذهاباً وإياباً ستكونان الأهم في حياتي منذ أن دخلت عالم كرة القدم".



