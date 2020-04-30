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كرة القدم

جدة فابريغاس تهزم كورونا بعمر الـ95

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أعلن لاعب الوسط الاسباني المخضرم سيسك فابريغاس أن جدته الكبيرة البالغة من العمر 95 سنة هزمت فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وكان لاعب موناكو الفرنسي قد كشف مطلع الشهر الحالي أن جدته أصيبت بالفيروس مع 70 بالمئة من المتواجدين معها في دار تمريض في بلدة "أرينيس دي مار" في برشلونة.

لكن لاعب آرسنال وتشيلسي الإنكليزيين وبرشلونة الإسباني السابق كتب على تويتر "تخطت فيروس كورونا بعمر الخامسة والتسعين. جاء الفحص سلبيا يوم أمس!".

تابع اللاعب البالغ 32 عاما "جدتي الكبيرة بطلة خارقة، لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا مساعدة الممرضين والأطباء الذين يقدمون حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعا من العيش أفضل في هذه اللحظات الصعبة".

وبقي فابريغاس، بطل العالم وأوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا، مع عائلته في إمارة موناكو خلال فترة الإغلاق الصحي.

وقرر فابريغاس التنازل عن 30 بالمئة من راتبه حتى إشعار آخر بسبب أزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إلى تأجيله أيضا تقاضيه لمدة أربعة أشهر ومساعدة موظفي النادي على تقاضي رواتبهم.             

سيسك فابريغاس فيروس كورونا
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