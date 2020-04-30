جدة فابريغاس تهزم كورونا بعمر الـ95

وكان لاعب موناكو الفرنسي قد كشف مطلع الشهر الحالي أن جدته أصيبت بالفيروس مع 70 بالمئة من المتواجدين معها في دار تمريض في بلدة "أرينيس دي مار" في برشلونة.

لكن لاعب آرسنال وتشيلسي الإنكليزيين وبرشلونة الإسباني السابق كتب على تويتر "تخطت فيروس كورونا بعمر الخامسة والتسعين. جاء الفحص سلبيا يوم أمس!".

تابع اللاعب البالغ 32 عاما "جدتي الكبيرة بطلة خارقة، لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا مساعدة الممرضين والأطباء الذين يقدمون حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعا من العيش أفضل في هذه اللحظات الصعبة".

وبقي فابريغاس، بطل العالم وأوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا، مع عائلته في إمارة موناكو خلال فترة الإغلاق الصحي.

وقرر فابريغاس التنازل عن 30 بالمئة من راتبه حتى إشعار آخر بسبب أزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إلى تأجيله أيضا تقاضيه لمدة أربعة أشهر ومساعدة موظفي النادي على تقاضي رواتبهم.